Новият унгарски премиер Петер Мадяр намали своята заплата наполовина, за да "даде пример" след години на предполагаема корупция в правителството, съобщава "Франкфуртер Рундшау". Мадяр съкрати още и възнагражденията на министрите си.

Премиерът обяви, че ще намали годишното си възнаграждение до 45,6 милиона форинта (128 040 евро), което е по-малко от половината от 93,6 милиона форинта (263 424 евро), колкото получаваше предшественика му Виктор Орбан.

Мадяр обясни, че намаляването на заплатите ще важи и за ръководителите на държавни предприятия, както и за членовете на надзорни и консултативни органи. Според неговите изчисления мерките биха могли да спестят около 139,91 млн евро през текущия законодателен мандат. Освен това министрите му ще установят, че разходите им за гориво, настаняване и персонал ще бъдат ограничени до 7 милиона форинта (19 712 евро) на месец, заяви Мадяр.

Десетки хиляди празнуваха новата власт в Будапеща

Миналата седмица неговата партия "Тиса" внесе първото си голямо предложение за конституционна промяна, за да ограничи броя на мандатите на ръководителите на правителството. Петер Мадяр подчерта пред парламента, че властта не трябва да трае вечно. "Неограничената власт губи сдържаността си във всяка демократична система и в даден момент вече няма разлика между държавата, партията и личните интереси на даден лидер. Ето защо мандатът на министър-председателя трябва да бъде ограничен до осем години", каза той съобщи.

Предложената конституционна промяна съдържа също така клауза, която забранява преизбирането на лица, които вече са били начело на правителството в продължение на осем години.

