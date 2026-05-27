Премиерът Румен Радев беше на първо посещение в Париж. Той се срещна с френския президент Еманюел Макрон. Радев беше посрещнат във френската столица с почетен шпалир от гвардейци.

Почти два часа продължи работният обяд между двамата държавници в Елисейския дворец. В центъра на разговорите бяха сигурността на Европа, войната в Украйна, енергийната независимост и модернизацията на българската армия.

Радев нареди Франция сред най-важните партньори на България в областта на отбраната и енергетиката. „Франция е сред водещите партньори на България в процеса по модернизация на Българската армия. Предстои да реализираме договори за доставка на 3D радари, за доставка на ново поколение гаубици, също така и въоръжениe за нашите модулни многофункционални патрулни кораби”, заяви министър-председателят. Радев открои общите позиции на двете държави по темите за европейската сигурност, диверсификацията на енергийните доставки и развитието на ядрената енергетика като стратегически елемент от енергийната независимост на Европа. Беше отбелязано и доброто сътрудничество с Франция по доставките на свежо ядрено гориво за блок 6 на АЕЦ „Козлодуй“ от „Фраматом“.

Радев акцентира и върху необходимостта от спазване на ангажиментите по доставката на 12 електрически влака, които са от ключово значение за изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост. Премиерът изтъкна ролята на Франция за намирането на общо европейско решение по темата за европейската интеграция на Република Северна Македония и защитата на правата на българите в страната. Той припомни, че още през 2021 г. България е поставила въпроса за вписването на македонските българи в Конституцията на РСМ, а впоследствие, със съдействието на президента Еманюел Макрон, темата е намерила отражение в преговорната рамка на ЕС от 2022 г.

Българският министър-председател открои и значимите приоритети на страната в рамките на ЕС, свързани със запазването на силна кохезионна и селскостопанска политика, както и необходимостта от гарантиране на стратегическа автономия и хранителен суверенитет на Европа, за които страната ни ще търси подкрепата на Франция.

Относно подкрепата на страната ни за Украйна премиерът заяви, че България е оказвала досега политическа, хуманитарна, дипломатическа и дори военна подкрепа на Украйна. Той посочи, че в условията на променената среда за сигурност страната ни трябва да подхожда с необходимата отговорност и внимание към бъдещи решения, свързани с военна и финансова подкрепа. Радев отбеляза, че пред България стоят сериозни предизвикателства, свързани с публичните финанси и бюджета, като основен приоритет на правителството остава гарантирането на сигурността и жизнения стандарт на българските граждани, преди да се мисли за финансови решения в подкрепа на трети страни.

По отношение на намиране на дипломатическо решение на конфликта в Украйна министър-председателят отбеляза, че Европа е трябвало да има по-активна и водеща роля. „Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори, да не допуска те да се вземат като инициатива от други трети играчи“, подчерта Радев. Премиерът допълни още, че е необходима преоценка на европейската политика по отношение на конфликта с оглед рисковете за сигурността и променящата се среда за отбрана.

В отговор на въпрос, свързан с предложената от Франция доктрина в областта на ядреното възпиране и съвместните учения, министър-председателят посочи, че към момента България не е получила официална покана за участие. Премиерът подчерта, че страната ни ще анализира внимателно всички бъдещи възможности за сътрудничество, като акцентира, че основен приоритет за Европа следва да бъдат дипломатическите усилия и преговорите за мир.

По-късно днес Радев проведе среща и с белгийския премиер Барт Де Вевер, по чиято покана е на посещение в Брюксел. Във фокуса на разговорите са инвестициите, иновациите, върховенството на правото и преходът на България към икономика с висока добавена стойност и високи технологии. Премиерът изтъкна значението на Белгия като водещ икономически партньор и инвеститор в България, както и сходните позиции между двете държави по темите за енергийната сигурност и бъдещето на Европа.

Утре в белгийската столица министър-председателят ще проведе срещи и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. По време на разговорите страната ни ще отстоява приоритетите си, свързани със справедлив европейски бюджет, пълноценна кохезионната и селскостопанската политика, както и ефективното изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост. Акцент ще бъде поставен и върху Фонда за конкурентоспособност, така че той да не задълбочава икономическите различия между държавите членки. Министър-председателят Радев подчерта още необходимостта от прагматичен и реалистичен подход към сигурността на Европа и защитата на българските граждани в условията на усложнена международна среда.