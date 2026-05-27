Президентът Илияна Йотова заяви, че оставката на Борислав Сарафов е само началото на предстоящите промени в съдебната система. По думите ѝ до средата на юни се очакват предложенията за промени в Закона за съдебната власт, които да поставят началото на цялостната реформа. „Нуждаем се от цялостно преразглеждане на съдебната система, така че тя да работи за това хората да получават справедливост”, посочи Йотова.

Борислав Сарафов подаде оставка като началник на НСлС, ВСС я прие

По темата за „Марица-изток” президентът заяви, че България все още не е готова за реформа в сектора. „Това е голяма тема. Надявам се новото правителство да предоговори своите ангажименти към Европейската комисия, защото моето категорично становище е, че не сме готови за такава реформа към този момент”, каза тя.

Йотова коментира и ситуацията след трагедията в Севлиево, като подчерта, че институциите са реагирали бързо и адекватно.

Освободиха от ареста обвинения за трагедията в Благоевград

По повод трагичния случай в Благоевград Йотова беше категорична, че държавата е пропуснала важни етапи в превенцията сред децата и борбата с наркотиците. „Изпуснали сме първите етапи – още от училище, от превенцията и безкомпромисната разправа с хората, които се занимават с разпространение на наркотици”, каза тя. Според нея от години Националната агенция за борба с наркоразпространението не функционира ефективно. „Има много работа, която трябва да бъде свършена. Крайно време е да се справим и със сайтовете в онлайн пространството, защото там няма никакъв контрол”, подчерта Йотова.

На въпрос дали ще се кандидатира за президент, Йотова отказа коментар.

Редактор: Дарина Методиева