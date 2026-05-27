За първи път у нас анимация, изкуство и добавена реалност преобразяват детска болнична среда. В "Царица Йоанна - ИСУЛ" беше открита специална арт инсталация, създадена от студенти и преподаватели от Нов български университет и художници от Хърватия и Португалия.

Проектът „Лечебна природа" превръща коридорите пред педиатричните кабинети в по-цветно и спокойно място за малките пациенти. Стенописите дори „оживяват“ чрез технологии за добавена реалност и се превръщат в интерактивни анимации.

Арт инсталация с дупки от над 20 000 куршума призовава за спиране на насилието

"Идеята на проекта е как може да се облагородят болничните пространства, когато се вкара изкуство, вдъхновено от природата. Всеки един човек с телефон или таблет, когато гледа към стените през устройството си - анимациите оживяват", каза ръководителят на проекта "Лечебна Природа" Весела Данчева.

Редактор: Никола Тунев