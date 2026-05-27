Северна Корея съобщи, че вчера е провела изпитания на нова лека многофункционална ракетна система, както и на тактическа крилата ракетна система с различно предназначение.

Според информацията, първоначално разпространена от южнокорейските военни, тестовете са били лично наблюдавани от лидера на страната Ким Чен-Ун.

Северна Корея изстреля неидентифициран снаряд към Жълто море

От своя страна Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея посочи, че е регистрирало изстрелване на „няколко снаряда“ в посока Жълто море. Сред тях е имало и балистична ракета с малък обсег, изстреляна от района на Чонджу в провинция Северен Пьонан.

Това е първото ракетно изпитание на Северна Корея от 37 дни насам и общо осмото за годината. По данни на южнокорейските военни ракетите са изминали около 80 километра.

На този фон дипломатическата активност също продължава. В Пхенян външният министър на Сингапур Вивиан Балакришнан проведе разговори със севернокорейската си колега Чое Сон-Хуи. Двете страни са обсъдили възможности за разширяване на двустранното сътрудничество и са обменили позиции по актуални международни и регионални въпроси.

