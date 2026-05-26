„Хората дадоха голяма подкрепа на Румен Радев, плюсовете от това са повече, защото е ясно, че обществото не иска да вижда постоянно боричканията в парламента и честата смяна на правителства. Хората искат стабилност и сигурност и затова дадоха толкова много гласове за една партия. Не бих казала, че има минуси от това решение, ако има такива, тях ще ги видим в бъдеще. Това, че кабинетът има пълно мнозинство, е добре, дано и да управляват добре”. Това каза Евгения Живкова - дъщерята на Людмила Живкова, в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

Тя изрази надежда, че това правителство ще подобри живота на хората.

Живкова коментира новината, че библиотеките, театрите, читалищата и други сценични институти са получили указания да съкратят бюджетите си за тази година до 90%. Тя посочи, че в този сектор хората работят с минимални възнаграждения и това се отразява на културата като цяло. Тя изрази надежда, че бюджетът за култура ще се увеличи, „защото без култура една държава не може да съществува”. И подчерта, че чрез културата може да се води и международен диалог.

Живкова разказа повече за създадената от нейната майка Людмила Живкова Асамблея "Знаме на мира”. Самата Жени Живкова възстановява Асамблеята, като тази година ще се проведе 12-ото издание. Към момента комплекса Знаме на мира се стопанисва от Националния учебен комплекс по култура. Евгения Живкова разказа повече за програмата на събитието тази година, което ще мине под мотото "Децата за мир на планетата".

