Обществото и институциите са се провалили в грижата за децата и младежите. Това заяви омбудсманът на България Велислава Делчева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS, коментирайки трагичния случай в Благоевград. „Има деца, които умират от наркотици, пребиват се с тротинетки, лежат в затвора. Всичко това означава, че всеки един от нас се е провалил и сме се провалили като общество”, заяви Делчева.

По думите ѝ е необходима координирана работа между институциите, за да бъдат намерени решения за проблемите сред младите хора. Тя съобщи, че е провела разговор с министъра на правосъдието, в който отново е настояла Законът за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните да бъде изцяло преработен. „Този закон трябва да бъде отменен и изцяло пренаписан, защото има нужда от ново мислене. Не можем да наказваме децата, а трябва да спечелим доверието им”, подчерта Делчева. Според нея е важно вредните зависимости при младите хора да бъдат заменени с положителни модели и занимания.

Омбудсманът коментира и последните наводнения във Велико Търново, Габрово, Севлиево и Дряново. „Няма жертви, но всяка година имаме новини, свързани с наводнения. Това означава, че не планираме добре”, заяви тя. По думите ѝ местните власти реагират адекватно, но държавата също трябва активно да подпомага общините. Делчева уточни, че към институцията на омбудсмана няма постъпили жалби от граждани във връзка с наводненията през уикенда.

Тя засегна и проблема с ремонта на психиатричната болница в Севлиево, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост. „След ремонт за над 1,4 млн. лева се натъкнах на мухъл, влага и падаща мазилка. Първо се зачудих дали това изобщо е след ремонт”, коментира омбудсманът.

По информация на директора на лечебното заведение строителните дейности са започнали миналата година, но работата не се извършва регулярно и качествено. „Обезпокоителното е, че в психиатрията няма изградена и пожарогасителна система”, предупреди Делчева.

По случая NOVA ще изпрати запитване до Министерството на здравеопазването.

Омбудсманът коментира и предложенията за промени в Закона за съдебната власт, според които институцията да може да иска оставката на главния прокурор. „Това предложение е извън всякаква правна логика. Омбудсманът е независим и самостоятелен орган, който не би трябвало да има досег нито с изпълнителната, нито със съдебната власт”, заяви Делчева.

Тя допълни, че вече има предложения тази идея да отпадне от обсъжданите промени.

