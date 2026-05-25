Какво е да си родител на дете спортист: предизвикателствата са безброй, изкушенията извън залата - също. Какво съветват специалистите, треньорите и родителите с опит?

„Правим доста добри семинари. Като цяло са важни не само за родителите, но и за нас треньорите”, заяви Мариела Деянова, треньорка и основател на школа.

„Важно е храненето и режимът, на който са децата - тренировки, училище. Има кондиционен треньор, който работи заедно с децата”, разказа още Деянова.

Казва, че балансът е много важен. В училищата също има часове по спорт, но не е до такава степен, че децата да се научат на правила.

„Собственото ми дете е в залата от много малко и наблюдавам промените в нея като спортист, както и разликата с децата, които не спортуват. За мен не е само акробатиката – спортът като цяло е много важен, независимо дали някой ден ще се занимаваш професионално с него, или не. Няма никакво значение дали ще станеш професионален спортист. Това го казвам на всеки родител, който записва детето си", казва Деянова.

Повече гледайте във видеото.