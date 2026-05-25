Снимка: БТА
Разговорите ще бъдат фокусирани върху Ормузкия проток и иранските запаси от обогатен уран
Председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф пристигна в Катар като част от „дипломатическия процес“ за прекратяване на войната със Съединените щати, съобщиха ирански държавни медии.
На срещата в Доха е и иранският министър на външните работи Абас Арагчи за преговори с министър-председателя на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани за евентуално мирно споразумение със САЩ.
Разговорите ще бъдат фокусирани главно върху Ормузкия проток и иранските запаси от обогатен уран, добавиха иранските представители.
Макрон разговаря с Тръмп и с лидери от Залива, за намирането на решение конфликта в Близкия изток
Ръководителят на Иранската централна банка, който също е част от делегацията, ще обсъди възможно освобождаване на замразените ирански активи като част от крайното споразумение.
По-рано днес Иран заяви, че ще преговаря по ядрената си програма, едва когато бъде завършена рамката на споразумението за прекратяване на конфликта. Тази позиция се различава от предишните позиции в преговорите на Техеран, който досега настояваше първо да бъде приключена войната и да бъде вдигната американска морска блокада на иранските пристанища, преди да се премине към преговори по ядрената програма.Редактор: Цвета Лазаркова
Последвайте ни