Русия нанесе удар по град Била Церква в Киевска област на Украйна с балистична ракета със среден обсег „Орешник“, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, визирайки мащабната руска атака през изтеклата нощ, предаде Ройтерс.

Освен четирите жертви, според Зеленски броят на ранените е достигнал най-малко 83 души при руската атака, в която са били използвани 600 дрона и 90 ракети.

Украинските въоръжени сили съобщиха също така, че през нощта са нанесли удар по нефтен товарен док на петролния терминал на „Таманнефтегаз“ на черноморското крайбрежие в руския Краснодарски край. В резултат на атаката е бил повреден нефтен товарен кран.

Министерството на отбраната в Москва потвърди, че руските сили са нанесли през нощта удари по цели в Украйна, използвайки четири вида ракети - „Орешник“, „Искандер“, „Кинжал“ и „Циркон“, което според ведомството е в отговор на ударите на Киев по граждански цели в Русия, съобщиха руските държавни медии.

Според министерството атаките, всичките успешни, са били нанесени срещу украински военни командни съоръжения, въздушни бази и други предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна, предаде руската новинарска агенция Интерфакс.

„Сред поразените цели днес по време на масирания удар в Киев и Киевска област с балистични ракети „Орешник“, аеробалистични ракети „Искандер“, хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“ и крилати ракети „Циркон“, както и с крилати ракети с въздушно, морско и наземно базиране и ударни безпилотни летателни апарати, са обекти на украинския военно-промишлен комплекс, военна инфраструктура, както и пунктове за управление на главното командване на сухопътните войски, главното управление на разузнаването на украинското Министерство на отбраната и други командни пунктове на ВСУ“, заявиха от руското министерство на отбраната, цитирани и от ТАСС.

