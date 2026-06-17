Снимка: Стопкадър
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Междувременно САЩ и Германия оглавяват своите групи на Световното първенство по футбол и се готвят за следващите си мачове
Необичаен подарък беляза срещата на върха на Г-7 във Франция. Германският канцлер Фридрих Мерц подари на американския президент Доналд Тръмп футболна фланелка на Германия с номер 47 – препратка към това, че Тръмп е 47-ият президент на Съединените щати. Размяната се състоя по време на работна сесия, посветена на войната в Украйна.
Междувременно Световното първенство по футбол продължава в Северна Америка, където германският национален отбор оглавява група E и се готви за следващия си мач срещу Кот д'Ивоар, докато американците са начело в група D и им предстои да се изправят срещу Австралия.
Тръмп след среща със Зеленски: Войната е безумие, Русия трябва да сключи споразумениеРедактор: Мария Барабашка
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