Пътят между бургаския квартал „Крайморие“ и село Маринка е затворен за движение заради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от ОД на МВР-Бургас.

Инцидентът е в района на асфалтовата база край квартала. По първоначални данни причината е внезапно излязло на пътното платно диво прасе, съобщава кореспондентът на БТА в Бургас Станимир Димитров.

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От полицията посочват, че към момента няма повече информация за инцидента. По непотвърдени данни са повредени две моторни превозни средства.

Обходният маршрут е през квартал „Меден рудник“ и селата Димчево и Маринка.

Редактор: Никола Тунев