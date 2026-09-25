Присъединяването на България към еврозоната и Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) е пример за това, че Европа продължава да се обединява въпреки нарастващата фрагментация в света. Това заяви председателят на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис във видеообръщение към участниците в конференцията „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в Европейския механизъм за стабилност“ в София.

По думите на Пиеракакис присъединяването на България е важен етап от европейския път на страната, който допринася както за нейната устойчивост, така и за укрепването на Европейския съюз. Според него всяка стъпка към по-дълбока европейска интеграция увеличава способността на ЕС да се справя със сътресения и нови предизвикателства.

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„Европа е в един определящ момент - устойчивостта е важна, но тя сама по себе си не е достатъчна. Европа има нужда от по-сериозен растеж, за да имаме устойчивост на инвестициите и финансите“, заяви председателят на Еврогрупата.

Той подчерта необходимостта от укрепване на единния пазар, повишаване на производителността и привличане на повече инвестиции. По думите му не съществува една-единствена реформа, която да реши всички предизвикателства пред европейската икономика.

Пиеракакис отбеляза и значителния потенциал на Европа в областта на иновациите. Според него е необходимо континентът да увеличи инвестициите и да създаде подходящи условия за развитието на бизнеса, като не пропуска възможностите, които предоставя технологичният напредък.

За постигането на общите цели в областта на енергетиката, отбраната и технологиите са необходими съвместни инвестиции, посочи той. По думите му финансовата интеграция е важен елемент за повишаване на конкурентоспособността на Европа. „Когато светът се разделя, Европа се интегрира“, заяви Пиеракакис.

Според него по-силната Европа укрепва и отделните държави членки, като им дава по-големи възможности да инвестират в своя потенциал и да осигуряват по-добро бъдеще за гражданите си.

Редактор: Георги Иванов