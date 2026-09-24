Защо успели сънародници се прибират трайно от чужбина

По данни на НСИ през 2025 година почти 45 000 души са променили обичайното си местоживеене от чужбина в България. Сред тях почти 50% са граждани на държави извън Европейския съюз, около 40 на сто имат българско гражданство и малко повече от 15% са граждани на държави от Европейския съюз. Над 50% от тези хора са мъже, а почти 48% са жени.

Немалка част от българите, които са решили да се завърнат от чужбина трайно у нас, са се възползвали от програмата на Агенцията по заетостта „Избирам България” – около 1000 души.

 „По проекта са кандидатствали и са одобрени хора с най-различен профил. Има хора със средно образование, както и висшисти. Има хора, които са заети в сектора на търговията, услугите, транспорта. Също имаме високоспециализирани експерти в областта на медицината, IT сферата, както и в образованието", обясни главният експерт в Агенцията по заетостта Борис Филипов.

От Агенцията по заетостта предоставят финансова подкрепа за транспортиране на покъщнината на сънародниците ни, които искат да се върнат у нас. Размерът на помощта зависи от това, от коя държава се преместват.

"Избирам България" - държавата плаща на работещите да се преместят в по-малки населени места

Ако е държава членка на ЕС или кандидат-членка на ЕС, се възстановяват до 2500 евро, а ако е от трета държава – до 5112 евро”, обясни Филипов.

Предлага се и услуга, насочена към посредничеството. „Ако желаят да започнат работа чрез нашите колеги в страната, на базата на техния профил и интереси, колегите им предоставярат възможности за започване на работа”, обясни Филипов.

Друга подкрепа, която предоставя Агенцията по заетостта, е ако започнат работа в населено място, в което не притежават собствено жилище, но имат адресна регистрация. Тогава се изплащат по 209 евро на месец.

Предоставяме и средства за транспорт от и до работното място за всеки отработен ден", обясни Филипов. 

С всеки одобрен кандидат се сключва договор.

Към настоящия момент на база искания за плащания са изплатени малко над 1,3 милиона евро", обясни Филипов.

Ако запазят работата си между 6 и 12 месеца, получават еднократни стимули. Предоставя се и възможност за обучения по български език.

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Филипов обясни, че най-много българи са се върнали от Великобритания и Германия, но има и такива от Белгия, Испания, Финландия, Норвегия, дори Япония, Китай, Австралия и САЩ.

У нас има и българи от Канада, които се връщат след повече от 30 години живот там и решават да останат трайно в България. Емил Трънкаров заминава за Канада малко след настъпването на демокрацията у нас. Там работи като научен сътрудник. По-късно създава собствена компания. Трънкаров създава семейство.

Днес децата му говорят български, въпреки че са родени и израснали в Канада.

Началото му там въобще не е било лесно. Отива в Квебек и първата година живее в Армията на спасението. Въпреки трудностите Емил Трънкаров създава собствен успешен бизнес, изгражда собствен дом и създава семейство на хиляди километри от родината. Един ден спонтанно решава да се върне у нас и да остане в България.

„Това беше по времето на COVID. Тогава си пролича колко много ги беше страх хората там”, разказва Трънкаров. 

За момента се очертава цялото му семейство да се установи трайно в България.

За една голяма част от сънародниците ни зад граница обаче завръщането от чужбина в родината не е на дневен ред.

Обещанията на политиците: Популизъм или реални действия?

Темата с българските общности е много важна, коментира в предаването „Денят на живо” социалният антрополог Харалан Александров.

Според него тя ще присъства в предизборната кампания. „Силно се надявам да бъде ориентирано към разумни и добронамерени политики за подкрепа на нашите сънародници. А да не се изчерпва само с абстрактни призиви”, каза Александров.

Той обясни, че българите се връщат по различни причини, според социалния им статус.

Едните са предприемачите, които се ръководят главно от възможностите за правене на бизнес.

В България бяха – и се надявам да продължат да бъдат – много добри от гледна точка на данъчното облагане. Особено с натрупването на опит и капитал, много от тези хора решават да проверят какво могат да направят”, коментира Александров.

За по-голямата част от хората, които са заминали главно през '90-те години, когато икономическата ситуация в България беше катастрофална, водещо е развитието на пазара на труда – т.е. съотношението между заплащане и цена на живота, което в определен момент започна да се доближава”, каза Александров.

Повече гледайте във видеото. 


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