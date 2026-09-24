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Противовъздушната отбрана осуети опит за атака срещу Таиф и Янбу, написа говорителят на коалицията
Водената от Саудитска Арабия коалиция заяви, че е прехванала шест балистични ракети, изстреляни от съседен Йемен от подкрепяните от Иран хути. Това се случи, след като в няколко района на кралството бяха обявени въздушни тревоги.
„Противовъздушната отбрана осуети опит за атака срещу Таиф и Янбу“, написа говорителят на коалицията Турки ал-Малики в социалната мрежа X.
Хутите атакуваха нови цели в Саудитска Арабия
„Ескалацията и нарушенията, извършвани от терористичната милиция на хутите, ще получат твърд отговор“, предупреди той.Редактор: Ивета Костадинова
Източник: БГНЕС
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