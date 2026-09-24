Водената от Саудитска Арабия коалиция заяви, че е прехванала шест балистични ракети, изстреляни от съседен Йемен от подкрепяните от Иран хути. Това се случи, след като в няколко района на кралството бяха обявени въздушни тревоги.

„Противовъздушната отбрана осуети опит за атака срещу Таиф и Янбу“, написа говорителят на коалицията Турки ал-Малики в социалната мрежа X.

Хутите атакуваха нови цели в Саудитска Арабия

„Ескалацията и нарушенията, извършвани от терористичната милиция на хутите, ще получат твърд отговор“, предупреди той.

Редактор: Ивета Костадинова