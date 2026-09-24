Русия заяви, че ще разгледа поканата на правителството на САЩ към президента Владимир Путин да присъства на срещата на върха на Г-20, която ще се проведе в САЩ през декември.

„Разбира се, приемаме тази любезна покана с благодарност. Оценяваме я. Тя ще бъде разгледана и след това ще вземем решение“, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Зеленски заяви, че е готов за разговор с Путин по време на среща на върха на Г-20

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата на върха на Г-20 в Маями може да предостави възможност за тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия.

Междувременно говорител на Европейската комисия заяви, че Русия остава член на групата на 20-те най-развити държави (Г-20) и има право да участва в срещите на министерско и на най-високо равнище на тази организация, предава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

„Тази организация е ключова за обсъждане на съществуващи и нови световни предизвикателства, сред които някои възникнаха точно заради руското военно нападение срещу Украйна“, каза говорителят.

„ЕС постоянно от 2022 г. използва тези срещи, за да призове Русия да прекрати войната“, добави той. „Този подход ще продължи, независимо кои са участниците в срещите“, обобщи говорителят.

В края на миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че присъствието на Путин на срещата в САЩ „би било много полезно“.

Редактор: Ивета Костадинова