Земетресение със сила от 5,4 по скалата на Рихтер беше регистрирано в 10:40 ч. местно време в югоизточния турски окръг Шанлъурфа. Това показва справка на сайта на Дирекцията за управление на бедствия и извънредни ситуации в Турция (AFAD).

Трусът с епицентър в град Каракьопрю е бил усетен и в съседните окръзи Диарбекир, Мардин, Сиирт, Сърнак, Батман, Газиантеп, Адъяман и Малатия.

Силно земетресение в Туция

По първоначални данни няма пострадали и загинали, нито засегнати сгради. Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу съобщи в публикация във Facebook профила си, че няма данни и за компрометирани пътища и комуникационни мрежи.

Редактор: Станимира Шикова