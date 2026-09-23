Руският президент Владимир Путин заяви, че рекордната избирателна активност на парламентарните избори в Русия е знак за подкрепа от страна на гражданите към политиката на властта и въоръжените сили. Вотът се проведе между 18 и 20 септември и беше първият парламентарен избор в страната след началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 г., пише БТА.

„Опашките пред избирателните секции обаче сочат, че да се сплаши Русия е невъзможно“, заяви Путин по време на заседание на правителството. Той добави, че не се съмнява, че поставените от Москва цели в рамките на войната ще бъдат постигнати. По думите му активното участие във вота показва, че руснаците очакват правителството да изпълни поставените задачи, включително в икономическата и социалната политика.

Управляващата партия печели парламентарните избори в Русия

Официалните резултати показаха убедителна победа на управляващата „Единна Русия“, която получи 57,83% от гласовете и ще разполага с 355 от общо 450 места в Държавната дума. Така партията запазва конституционното си мнозинство.

Изборите се проведоха при силно ограничена политическа конкуренция. Според „Ройтерс“ повечето кандидати, противопоставящи се на войната в Украйна, не са били допуснати до участие, а политическата система в страната е строго контролирана.

Редактор: Ралица Атанасова