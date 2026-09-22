Лични вещи на покойната актриса Брижит Бардо ще бъдат разпродадени на търг в Париж. Приходите от продажбите ще отидат за фондацията "Брижит Бардо" и за нейния единствен син – Никола-Жак Шарие.

Общо над 280 предмета от наследството на филмовата икона ще бъдат предложени за продажба, съобщиха от аукционната къща "Милон". Сред тях са балетни пантофки Repetto, диамантени пръстени и нейно лично копие на "Кама Сутра". Предметите са били в имотите на Бардо в Сен Тропе – "Ла Мадраг" и "Ла Гариг", както и в нейния апартамент в Париж.

На търга ще бъдат изложени още пишеща машина, на която актрисата е написала втория том от своите мемоари, нейни портрети и множество малки предмети от ежедневието. Очакваните цени варират от 20 до 10 000 евро, като стойността на повечето предмети се оценява на под 100 евро.

Какви са последните думи на Брижит Бардо

Актрисата почина на 91-годишна възраст на 28 декември 2025 г. Бардо спечели световна слава с филма "И Бог създаде жената". След като се оттегли от киноиндустрията, тя се посвети изцяло на каузата за хуманно отношение към животните и през 1986 г. основа своята фондация.

Редактор: Ивайла Маринова