Снимка: БГНЕС
На място са изпратени екипи на пожарната и Гражданска защита - Монтана
Пожарът в гората над берковското село Лесковец се е възобновил. На място са изпратени екипи на пожарната и Гражданска защита - Монтана, предаде БНР. Гъст дим се разнася над горския масив и се вижда от километри.
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„Вчера беше обградено с булдозер с вода, обаче през нощта излезе много силен вятър и се е прехвърлило от другата страна, към боровете“, заяви кметският наместник Лиляна Иванова.
За момента няма опасност за населението.Редактор: Габриела Павлова
Източник: БНР
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