Пожарът в гората над берковското село Лесковец се е възобновил. На място са изпратени екипи на пожарната и Гражданска защита - Монтана, предаде БНР. Гъст дим се разнася над горския масив и се вижда от километри.

Пламъци обхванаха покрива на сградата на Община Троян (СНИМКИ)

„Вчера беше обградено с булдозер с вода, обаче през нощта излезе много силен вятър и се е прехвърлило от другата страна, към боровете“, заяви кметският наместник Лиляна Иванова.

За момента няма опасност за населението.

Редактор: Габриела Павлова