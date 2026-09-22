Празничният 22 септември във Велико Търново ще премине не само с тържествени ритуали, но и с впечатляващо участие на военни духови оркестри и военнослужещи. Тази година в Международния фестивал участват формации от България, Съединените щати и Турция, а музикантите ще се включат и в празничното шествие от Царевец към центъра на града.

За 19-и път Велико Търново е домакин на фестивала, който събира военни музиканти от различни държави. Сред участниците са формация от Канзас, историческият военен оркестър от Историческия музей в Бурса, Гвардейският представителен оркестър, Представителният оркестър на Сухопътните войски и фестивален оркестър, съставен от музиканти от Националния военен университет и 2-ра Тунджанска механизирана бригада.

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„Това е единственият по рода си фестивал на военните оркестри. Той е международен“, разказа капитан Цветомир Василев, който е диригент на един от оркестрите и един от организаторите на фестивала.

По думите му празничната програма ще бъде озвучена с български маршове и музика, а специалният шоу спектакъл ще съчетае военната традиция със съвременна музика и хореография. „Това, което сега се казва шоу спектакъл, е хореография с музика. Залага се освен на нашите маршове за начало и край, така и на Smoke on the Water на Deep Purple. Свирим рок, свирим джаз, свирим фънк. Различна музика, която на хората се харесва, но и през това време играем, което е много интересно“, обясни Василев.

Една от атракциите са сложните хватки с оръжие, които военнослужещите изпълняват в синхрон с музиката. Подготовката за спектакъла е продължила около два месеца, като тренировките са били ежедневни. „Всичко е оттренирано. Лично тази подготовка и хореография отнема около два месеца. Всеки ден продължаваме по един, два до три часа“, разказа капитан Петър Славов.

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В основата на демонстрациите е военната дисциплина, но и желанието на участниците да покажат различно лице на армията. По думите на Славов всички военнослужещи, които участват в спектакъла, са се включили по собствено желание. Хореографията с оръжие има дългогодишна традиция. Той припомни, че подобни демонстрации са част от подготовката на военни формирования по света, като американската армия е сред примерите, от които са черпили вдъхновение.

„В "Уест Пойнт" се правят такива хватки. Но тук, във Велико Търново, за първи път преди 17 години се показаха. И, както обичам да казвам, винаги ние пазим традициите. Има приемственост, която се предава в поколенията напред. По-младите учат от по-големите“, разказа капитан Славов.

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Участниците се подготвят както с музика, така и без нея, за да постигнат максимален синхрон между движенията и изпълнението на оркестъра. По думите на капитан Славов целта е традиционните военни ритуали да бъдат представени по атрактивен начин пред публиката.

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