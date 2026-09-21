„Една държава не може да просперира без правосъдна система, която да функционира по независим начин и в която върховенството на правото да не е изведено като основна цел, затова нашите приоритети са гарантирането на независимо и достъпно правосъдие". Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов по време на среща с бизнеса, организирана от Американската търговска камара в България, в която участваха министър-председателят Румен Радев и членове на правителството. По време на срещата стана ясно, че реформите имат за цел да възвърнат доверието на българските граждани и на бизнеса в системата на правосъдието.

Министър Найденов подчерта, че когато един инвеститор реши да вложи своите средства и да участва в икономическото развитие на страната, той трябва да получи гаранция и стабилност за инвестицията си от гледна точка на закона.

Снимка: Министерството на правосъдието

„Трябва да има сигурност, че законът ще защитава тази инвестиция, че няма да бъде променян, без той да има възможност да разбере за промяната му, както и да може да участва със становище в този процес“, подчерта министър Найденов. Той посочи, че ще бъде подобрен законодателният процес, така че да няма промени, които са неочаквани и несъгласувани с обществеността и с бизнеса, а това ще гарантира стабилност на законодателството.

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Правосъдният министър акцентира и върху темата за достъп до правосъдие, включително по дигитален път. Той подчерта, че достъпът до правосъдие не се изчерпва с установяване на местоположението на съда, а гражданите очакват възможности да могат да получат правосъдие и от своя офис и компютър. „Именно тук ние ще залагаме на продължаващото дигитализиране на правосъдието и на засилване на тези инструменти, които ще направят дигиталното правосъдие достъпно. Ще въведем такива инструменти, в които няма значение къде се намира съдът, защото всеки ще има достъп до него чрез телефона си или от компютъра си. По този начин всеки ще може да участва дистанционно в този процес“, отбеляза още Николай Найденов.

Снимка: Министерството на правосъдието

Министърът на правосъдието заяви, че качественото правосъдие се осъществява от независими магистрати, които са подбрани по ясни критерии и са развили своите знания и кариерно развитие в среда, лишена от зависимости, влияния и от външен натиск.

Редактор: Дарина Методиева