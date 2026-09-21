Китайският президент Си Дзинпин ще бъде на държавно посещение в САЩ от 23 до 25 септември по покана на американския си колега Доналд Тръмп, съобщи китайското външно министерство, цитирано от "Ройтерс".

Очаква се двамата лидери да обсъдят основни въпроси от отношенията между Китай и САЩ, както и теми, свързани със световния мир и развитието. По информация на китайското външно министерство Пекин възнамерява да засили диалога и сътрудничеството с Вашингтон, като същевременно се стреми към управление на различията между двете страни.

Путин проведе срещи с Ердоган и Пезешкиан в Бишкек: Москва предлага нова банка извън долара

По-рано беше съобщено, че Тръмп планира лично да посрещне Си Дзинпин при пристигането му в района на Вашингтон. Това е рядък дипломатически жест, който американският президент вече използва при посрещането на руския президент Владимир Путин преди малко повече от година за срещата на върха в Аляска.

Предстоящата среща ще бъде второто лично посещение на двамата лидери в рамките на шест месеца. Сред очакваните теми са търговските отношения, митата, изкуственият интелект и въпросите, свързани с Тайван.

Редактор: Георги Иванов