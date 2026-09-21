Днешният ден добави по още 1 цент върху цените на бензина и дизела. Така литър бензин А95 струва средно 1,69 евро, дизелът е с цена 1,96 евро за литър, пропан-бутанът се продава за около 69 евроцента, а метанът – за 1,40 евро за килограм.

Търговците очакват, че тенденцията за покачване на цените ще продължи и в следващите дни.

„В света инфлационните процеси стават много зависими от тази цена. Полека лека ще намалеят заявките към производителите на крайни продукти и цените ще тръгнат надолу”, каза Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци.

Експерти смятат, че предприетите от правителството мерки няма да дадат ефект.

„Тези мерки трябва да бъдат насочени към обществения транспорт, към междуградския. Отделно мерките бяха структурирани по-безумно и от предишните, тъй като не таргетират хората, които притежават автомобили”, коментира икономистът и финансов анализатор Преслав Райков.

50 евро за най-бедните и без акциз за пропан-бутана – какъв ще е ефектът от мерките

„Раздаването на 50 евро „инфлационен чек” на хора с по-ниски възможности, пак без критерии дали имат, или нямат автомобил, няма да окаже никакво влияние върху цените на горивата. Ако решим да купуваме петрол от Русия, сигурно цените ще спаднат. Но това е невъзможно в сегашната ситуация", каза бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев.

На този фон колонките по бензиностанциите отчитат ръст в продажбите на гориво.

„От началото на месеца имаме увеличаване на продажбите и то чувствително. Говорим за увеличаване с 15-20%. От години не сме имали толкова силен септември“, каза Димитър Хаджидимитров.



