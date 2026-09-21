Избори - това е водещата тема и тази седмица. Наближава крайният срок, който кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия. Финалната дата за това е 22 септември. Инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров ще регистрират днес основните претенденти за президентския пост. И двата комитета ще го направят в един и същи час - 11.00 ч. Все още предстои от партия „Възраждане" да обявят кой ще е техният кандидат за държавен глава.

Дни преди кампанията за президент: Стигна ли се до война на компромати и политически лагери

Редактор: Габриела Павлова