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Дни преди кампанията за президент: Стигна ли се до война на компромати и политически лагери
Йотова и Гюров ще се регистрират днес по едно и също време
Избори - това е водещата тема и тази седмица. Наближава крайният срок, който кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия. Финалната дата за това е 22 септември. Инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров ще регистрират днес основните претенденти за президентския пост. И двата комитета ще го направят в един и същи час - 11.00 ч. Все още предстои от партия „Възраждане" да обявят кой ще е техният кандидат за държавен глава.
Дни преди кампанията за президент: Стигна ли се до война на компромати и политически лагериРедактор: Габриела Павлова
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