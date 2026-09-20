София отново ще даде пространство на велосипедистите на „Цариградско шосе“ в неделя, 20 септември. Градското велошествие е част от Европейската седмица на мобилността 2026 и ще премине по част от трасето на историческия финал на третия етап на Giro d’Italia в София.

Участниците ще се съберат в 9:30 часа на площад „Народно събрание“, а стартът е в 10:00 часа. Шествието ще бъде поведено от кмета на София Васил Терзиев.

Маршрутът ще премине по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Копенхаген“, след което колоната ще се върне обратно до площад „Народно събрание“.

За около два часа „Цариградско шосе“ ще бъде освободен от автомобилния трафик и предоставен на велосипедисти и други участници в шествието.

„На 10 май видяхме как изглежда София, когато 30 000 души се качат на велосипедите си и улиците на града станат тяхно пространство. На 20 септември искаме отново да дадем това усещане на софиянци - да караме заедно и да покажем, че велосипедът има своето място в София“, заяви Васил Терзиев. По думите му Столичната община работи и за разширяване на велосипедната инфраструктура.

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В инициативата участват Столична община, „Център за градска мобилност“ и Посолството на Кралство Дания. Датското посолство поставя акцент върху опита на страната в развитието на велосипедната култура и устойчивата градска мобилност.

Заради велошествието на 20 септември от 8:30 до 12:00 часа ще бъдат променени маршрутите на редица автобусни и тролейбусни линии.

Промени ще има по автобусни линии № 9, 72, 73, 76, 84, 94, 181, 183, 185, 186, 204, 213, 280, 304, 305 и 604. Линиите ще обслужват всички съществуващи спирки по променените маршрути.

Променя се и движението на тролейбусите по линии № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 11, като част от тях ще бъдат разделени на два участъка или ще се движат до временни крайни спирки.

Сред основните промени е движението на автобуси № 72, 76, 84, 204, 213, 280, 304, 305 и 604 по обходни маршрути през булевардите „Драган Цанков“, „Климент Охридски“, „Г. М. Димитров“, „Асен Йорданов“, „Шипченски проход“ и „Ситняково“.

Автобусите № 181, 183, 185 и 186 също ще бъдат отклонявани по маршрути през „Павел Красов“, „Димитър Пешев“, „Проф. Цветан Лазаров“ и „Асен Йорданов“.

При тролейбусите част от линиите ще бъдат с временни крайни пунктове при кино „Одеон“, площад „Сточна гара“ и площад „Авиацията“. Тролейбусите ще спират на всички съществуващи спирки по променените маршрути.

Европейската седмица на мобилността тази година насочва вниманието към достъпната и устойчива мобилност и възможностите за избор на различни начини на придвижване в града.

Редактор: Ивета Костадинова