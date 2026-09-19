Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба. Това заяви пред журналисти земеделският министър Пламен Абровски. Той коментира, че това, което зависи от Министерството на земеделието правителството го прави по най-добрия начин.

"Самият факт, че ние успяхме в условията на абсолютен бюджетен дефицит да отделим 170 милиона евро, с които да подпомогнем земеделските производители за разликата в цената на газьола между 2025 и 2026 г. и да ги подпомогнем за разликата в цената на торовете между 2025 и 2026 г., е нещо изключително успешно", каза Абровски.

Попитан за нулевото ДДС на хляба, Абровски коментира, че това е по-скоро въпрос към финансовия министър, отколкото към земеделския министър. "Земеделският министър трябва да подсигури условия за наличие на суровина за производство на хляб и смятам, че тази година имаме много добра зърнена реколта, която ще гарантира качествена пшеница, от която да произведем качествено брашно и хубав хляб", каза Абровски.

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"В следващите няколко дни ще започнем разговори с министъра на транспорта, за да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната", обяви земеделският министър.

"За да могат българските земеделски производители да бъдат по-конкурентни, трябва да осигурим много по-конкурентен транспорт. Ако говорим за зърно, в цената на зърното се включва и транспортният компонент", допълни той.

"Скок в цените на храните необосновано не може да има. Още през 2025 г. беше приет Законът за въвеждане на еврото, който ясно и категорично казва, че никой не може необосновано да вдига цените. Когато „Прогресивна България“ дойде на власт, първото нещо, което направихме, беше да удължим действието на този закон по отношение на цените, така че до 1 януари 2027 г. никой да не може да си позволи необосновано да вдига цените", заяви Абровски.

По думите му цените не се вдигат, защото има законова забрана и КЗП изключително сериозно следи за това. "Мантрата на някои политици, които се опитват фалшиво да въведат в нашето общество страхове, че ние сме в голяма криза, са абсолютни политически спекулации", добави той. Според земеделския министър, ако има ръст, той се дължи на икономически обосновани фактори.

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Пламен Абровски направи коментар и на изказването на бившия финансов министър Асен Василев за така наречената иранска помощ.

"Това, което правителството на "Прогресивна България" осигури по линия на иранската помощ - тези 170 милиона евро - е държавна помощ. И Асен Василев, като един бивш министър на финансите, трябва да е много добре запознат, че когато се предоставя държавна помощ, защото тя се предоставя по изключение, има вътрешни тавани", каза Абровски.

"Така че нека да му обясня през вас: Уважаеми г-н Василев, четете тези европейски документи, защото това, което каза той - че всички тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител. Така че лъжите, които едни политици - надявам се скоро да бъдат бивши политици - наслагват в нашето общество, водят само до едно ненужно разделение", посочи той.

"Колкото повече правителството на "Прогресивна България" вади неща за г-н Пеевски, толкова по-изнервен става г-н Василев", каза още земеделският министър.

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