Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви курс към връщане на партията към ясно изразена дясна и консервативна политика и разкритикува навлизането на политическите сили в „полето на популизма“. Той говори по време на форума „Следващите 20: Визия за бъдещето“ в Бургас, организиран по повод 20 години от създаването на Сдружение „Граждани за европейско развитие на България“ и с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“. Форумът е посветен на дългосрочните приоритети пред страната, сред които икономиката, технологиите, образованието и енергетиката.

Борисов благодари на фондация „Конрад Аденауер“ за подкрепата през годините и направи ретроспекция на развитието на ГЕРБ. По думите му партията трябва да погледне към следващите две десетилетия, като постави във фокуса си и новите технологии и енергетиката. Като перспективни направления той посочи малките модулни ядрени реактори и редкоземните метали.

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Той коментира и състоянието на политическия дебат в страната. Според него поведението на част от политиците отблъсква гражданите от политиката. „Нивото падна на критичния минимум. Даже много под него“, заяви Борисов.

В изказването си лидерът на ГЕРБ засегна и президентската кампания. Според него основните функции на държавния глава са да бъде обединител на нацията и върховен главнокомандващ. „Кой от тези, които се състезават сега, според вас може да ни обедини? За мен – никой“, каза Борисов. Той отново защити решението на ГЕРБ да не издига собствена президентска двойка на всяка цена и попита защо останалите партии също не са предложили свои кандидати. Ден по-рано Борисов заяви, че партията ще вземе решение за президентската надпревара, когато прецени, че има кандидат, способен да носи отговорността на институцията.

Борисов обяви, че целта му е ГЕРБ да се върне към политическия профил, с който партията е започнала развитието си.

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„Когато създадохме ГЕРБ, партията тръгна като мощна, консервативно ясна партия“, посочи Борисов. Той свърза десния профил с финансовата дисциплина, подкрепата за предприемачеството и ограничаването на държавните разходи.

Според Борисов през последните години и ГЕРБ е започнал да следва логиката на по-високите публични разходи. „Започнахме и ние да участваме активно - ще даваме повече за пенсии, повече за заплати, повече, повече, повече. Започнаха заемите и дълговата спирала“, каза той.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията трябва отново да постави акцент върху хората, които работят и създават бизнес. „Консерватизмът и дясното е да толерираш знаещите, можещите, работещите, предприемачите“, посочи Борисов. Като една от първите задачи той определи връщането на предприемачите и икономическото мислене в центъра на политиката на ГЕРБ.

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Борисов очерта и разбирането си за консервативните ценности на партията. Сред тях той постави традиционното семейство и религията, като подчерта уважението към различните вероизповедания. По думите му ГЕРБ се е стремял да подпомага православни християни, католици, мюсюлмани и еврейската общност. Той заяви още, че партията уважава хората с различна сексуална ориентация, но защити досегашната си позиция срещу включването на подобни теми в училищното образование.

По думите му партията трябва да бъде по-бърза в адаптацията към технологичните и икономическите промени и да използва потенциала на българските специалисти.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията ще се върне към политика на финансова дисциплина, ограничаване на дефицита и подкрепа за бизнеса, като се дистанцира от модела на увеличаване на разходите чрез нов държавен дълг. Той постави акцент върху малките, средните и големите предприятия, намаляването на административната тежест и по-голямата самостоятелност на общините.

Борисов отправи критики към тегленето на нови заеми и предупреди, че натрупаният дълг ще трябва да бъде изплащан от следващите поколения. По думите му държавата не може постоянно да финансира обещанията си със заемен ресурс, тъй като в крайна сметка тежестта пада върху работещите и бизнеса. Според него политиката на постоянно увеличаване на разходите може да носи по-голяма обществена популярност, но не отговаря на дългосрочните интереси на държавата.

Затова, по думите му, ГЕРБ ще напусне „полето на популизма“ и ще се върне към по-строга фискална политика. „Нула дефицит, ако може - излишък, да не задължаваме децата и следващите поколения с нашите харчове. Това е честно, това е справедливо, не звучи добре, но е правилно“, заяви той.

Борисов посочи, че партията трябва да защитава предприемачите и гражданите от прекомерната административна тежест. Сред идеите, които очерта, са ускоряване на дигитализацията и значително съкращаване на сроковете за административни услуги. Според него технологиите и изкуственият интелект вече позволяват дейности, отнемали значително време, да бъдат извършвани за минути или часове.

„Искаме да сме бързи, да сме иновативни, да дадем на предприемача максимална сигурност“, каза лидерът на ГЕРБ. Той призова вместо разговорът да бъде единствено за съкращаване или увеличаване на администрацията, усилията да бъдат насочени към това тя да работи по-ефективно.

Борисов се обяви и за предоставяне на повече автономност на общините. По думите му редица решения, които засягат конкретен град или община, могат да бъдат вземани на местно ниво от общинските съвети, без за всяка стъпка да се изисква разрешение от централната власт. Той съобщи, че партията вече разработва конкретни предложения в тази посока.

„Ясна консервативна партия. И всеки ден депутатите в парламента ще го доказват с гласуванията“, заяви Борисов. По думите му новата линия е обсъдена както с опитни представители на ГЕРБ, така и с по-младите кадри в партията.

Лидерът на ГЕРБ призна, че подобна политика носи политически риск, защото предполага и вземането на непопулярни решения. Той направи и самокритична оценка за поведението си през последните години.

Като основен приоритет той отново посочи хората, които създават доходи и работни места.

Борисов коментира и последните твърдения на МВР около обществените поръчки за мантинели и връзките между фирми и политически лица. Той заяви, че според него основният въпрос трябва да бъде дали доставените мантинели отговарят на заложените от АПИ стандарти и дали има експертизи, които установяват това. Борисов отхвърли опитите ГЕРБ да бъде свързван с конкретни дружества единствено през техни отношения с бивши или настоящи представители на партията.

Лидерът на ГЕРБ коментира и санкционираните по глобалния закон „Магнитски“ български лица, като направи паралел между Владислав Горанов и Румен Овчаров. Той посочи участието на Овчаров в инициативен комитет и постави въпроса защо, според него, към различните политически сили не се прилага еднакъв стандарт при публичните въпроси по темата.