Снимка: iStock
Заради високите температури и сухото време огънят бързо се е разраснал
Голям пожар обхвана около 700 декара храсти и суха растителност в широколистна гора над Клисурския манастир и село Спанчевци в община Берковица.
Сигналът за пламналите сухи треви е подаден на 17 септември около 12:45 ч. Заради високите температури и сухото време огънят бързо се е разраснал.
Пет екипа гасят голям пожар в Тополовградско (СНИМКИ)
Снимка: Противопожарна служба
В гасенето са се включили шест екипа на пожарната в Монтана с 21 огнеборци, служители на Държавните горски стопанства и доброволци. Те са успели да ограничат разпространението на пожара.
Снимка: Противопожарна служба
Към момента няма опасност за хората в околните села или за Клисурския манастир.
Снимка: Противопожарна служба
Пожарникари и горски служители продължават работа на терен за окончателното ликвидиране на огъня.
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