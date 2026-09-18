Правителството обсъжда пакет от мерки заради рекордно високите цени на горивата, а в ефира на „Здравей, България“ депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев представи как биха могли да изглеждат те. По думите му обаче окончателните мерки ще бъдат представени от премиера.

„Ще има подпомагане на междуградските превозвачи, училищните автобуси и линейките. Обсъждали сме да има таргетирано подпомагане на социално слабите, както намаляване или изключване на акциза за пропан-бутан. Мислели сме и за безплатен градски транспорт, но въпреки високите цени хората не слизат от колите си и не ползват метрото и автобусите“, каза Белчев.

Кабинетът подготвя мерки заради рекордните цени на дизела у нас

Депутатът коментира и процедурата по бюджета. По думите му страната в момента е в процедура по свръхдефицит и се очаква до 15 октомври проектобюджетът да бъде предаден на Европейската комисия, "където ще има бележки и поправки“.

По отношение на ръста на банковото кредитиране Белчев заяви, че има признаци за успокоение на пазара. По думите му по-голямо внимание трябва да бъде насочено към бързите кредити. Той посочи, че са въведени допълнителни мерки и са направени предложения в тази посока.

Бизнесът предупреждава за административна тежест и риск от фалити заради нов регистър за храните

Белчев коментира и новата платформа за проследяване на храните. „Плюсовете на новата инициатива са, че в случая, когато се дигитализира цялата верига на доставка, тук ще се видят всички прекупвачи“, обясни той. По думите му целта не е да се повтаря вече налична информация, а да се добавят нови данни.

„Ще работим с изкуствен интелект, за да се видят изкривяванията в пазарните механизми и да се пресече нелегалният внос“, каза депутатът.

Той обясни, че информацията, която ще се изисква от производителите и търговците, по същество вече съществува. „Изискваме да има фактури, сертификат за внос и качество, а в случая всичко това ще се обработва в единна система, в която основно участие ще има изкуственият интелект“, посочи Белчев.

По думите му платформата е нова и се предвижда тя да бъде единственият канал за подаване и обработка на тази информация.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева