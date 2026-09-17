Eвропейският парламент прие днес резолюция относно масовото нахлуване на мигранти в испанския ексклав Сеута през юли, в която призова за въвеждане на механизми, позволяващи на Европейския съюз да спира финансирането за партньорски държави, които не си сътрудничат или застрашават интересите на държава членка на ЕС, предаде испанската агенция ЕФЕ.

Резолюцията също така настоява за възстановяване на вече отпуснатите средства в подобни случаи и призовава ЕС да установи по-строги и прозрачни правила за финансирането на дейности за развитие и сътрудничество с трети държави.

Текстът беше одобрен с 339 гласа „за“, 225 „против“ и 16 „въздържал се“.

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В документа се изразява и „дълбока загриженост“ относно програмата на испанското правителство за масово уреждане на статута на мигранти и се отправя призив към Европейската комисия да оцени потенциалното въздействие на тази мярка върху функционирането и сигурността на Шенгенското пространство.

Резолюцията се основава на текст, изготвен от Европейската народна партия (ЕНП), след като депутатите не успяха да постигнат обща позиция. По него бяха внесени близо 80 изменения, включително шест от испанската партия „Вокс“, от които беше прието само едно.

Въпреки че Мароко не е изрично спомената, разпоредбата представлява ясна препратка към Рабат, чието сътрудничество с Испания е в центъра на дебата относно масовото пристигане на мигранти в Сеута.

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Депутати от „Вокс“ заявиха пред агенция ЕФЕ, че основната им цел е била да се включи възможност за спиране на европейското финансиране. Макар че други изменения, целящи налагане на санкции срещу Мароко, бяха отхвърлени, те изразиха задоволство от крайния резултат.

Делегацията на „Вокс“ също така заяви, че е получила подкрепата на ЕНП за създаването на специална анкетна комисия в ЕП относно кризата в Сеута, въпреки че предложението все още трябва да премине през официалната парламентарна процедура.

В резолюцията се критикува и програмата на испанското правителство за масово уреждане на статута на мигранти, като се изтъква, че тя създава притегателен ефект и изпраща погрешен сигнал към потенциалните мигранти и престъпните мрежи, занимаващи се с незаконен трафик на хора.

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„Незаконното влизане никога не трябва да се превръща в пряк път към законно пребиваване“, се посочва в текста.

Поради това евродепутатите призовават Европейската комисия и държавите членки на ЕС да оценят потенциалните трансгранични последици от националните програми за масово уреждане на статута, и по-специално въздействието им върху вторичните миграционни потоци, както и върху функционирането и сигурността на Шенгенското пространство.

Мигрантите, които получават законен статут чрез испанската процедура за уреждане на статута, имат право да живеят и работят в Испания, но този статут не им дава автоматично право да пребивават или работят в други държави от ЕС, разясни Европейската комисия.

Редактор: Цвета Лазаркова