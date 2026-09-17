Бившият директор на полицията в Белград Веселин Милич ще бъде съден от Първия основен съд в Белград по делото за убийството на Александър Нешович Бая в ресторант в столичния квартал Сеняк. Това потвърди Първата основна прокуратура и Първия основен съд в Белград пред сръбската телевизия N1.

Милич е обвинен в неподаване на сигнал за извършено престъпление и за неговия извършител, както и в подправяне на официален документ във връзка с убийството на Нешович. Престъплението е извършено на 12 май 2026 г. в ресторант „27“ в Сеняк.

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Обвинителният акт срещу бившия директор на белградската полиция е внесен от Висшата прокуратура в Белград на 10 юли.

Милич беше задържан от 15 май до 6 юли 2026 г., когато с решение на Висшия съд в Белград беше освободен и му беше позволено да се защитава на свобода.

От Първия основен съд в Белград съобщиха пред N1, че наказателното производство в момента се намира на етап разглеждане на обвинителния акт от съдия в едноличен състав. Съдът събира и необходимата документация, посочена като доказателство.

След изпълнението на всички процесуални условия ще бъде насрочено главното съдебно заседание, като за датата му обществеността ще бъде информирана своевременно.

Случаят с убийството на Александър Нешович привлече значително обществено внимание заради обстоятелствата около престъплението и последвалото издирване на тялото му.

Нешович е бил убит на 12 май в ресторант „27“ в Сеняк. Тялото му е било укрито и е открито седем дни по-късно в бъчва, заровена край езерото Ярковачко, недалеч от град Инджия.

За пряк извършител на убийството е идентифициран Саша Вукович, известен като Боске. Той е задържан на 14 май 2026 г. и се намира в ареста. Разследването включва и данни за участието на полицейски служители, сред които и Милич, който по това време е директор на белградската полиция.

Първоначално срещу Милич са били повдигнати обвинения за две престъпления - неподаване на сигнал за престъплението и извършителя и подпомагане на извършителя след извършване на престъплението. Впоследствие обвинението за второто престъпление е отпаднало, а Милич остава подсъдим за неподаване на сигнал и за подправяне на официален документ.

Прокуратурата твърди, че Милич е научил за убийството директно от собственика на ресторанта. Изданието обаче посочва, че това не е било заявено изрично от собственика нито при първия, нито при втория му разпит.

По отношение на обвинението за подправяне на официален документ Висшата прокуратура заявява, че има основателно подозрение, че на 13 май в служебните помещения на кабинета на директора на белградската полиция Милич е вписал неверни данни в официален документ - служебна бележка, както и че не е включил определена важна информация.

Редактор: Георги Иванов