Дронът, намерен в началото на седмицата край полското крайбрежие на Балтийско море, е руски боен апарат „Гербера-2“, който е бил оборудван бойна глава и детонатор.

Летателният апарат вече е обезопасен от специалисти. Военният прокурор Бартош Оконевски потвърди, че при първоначалния оглед е установено наличието на боеприпас.

Полски военни са извадили предполагаем руски дрон от Балтийско море, съобщи министърът на отбраната

Предстои останките да бъдат подложени на допълнителен анализ от полските военни. Експертите ще се опитат да установят откъде е излетял дронът, какъв маршрут е следвал и с каква цел е бил използван. Апаратът беше открит в понеделник в района на село Русиново в Северозападна Полша. Полските въоръжени сили го извадиха от Балтийско море, след което започна проверка на произхода му.

Първоначално министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш допусна, че дронът вероятно е бил изгубен от Русия при изпитателни маневри над Балтийско море.

Случаят вече се разследва от военното звено на окръжната прокуратура в Шчечин. Производството е образувано във връзка с предполагаемо предизвикване на инцидент, създал опасност за живота и здравето на множество хора, както и за имущество със значителна стойност.

Разузнавателен дрон бе забелязан във водите на Черно море край Царево

Полша е член на НАТО и Европейския съюз и граничи както с Украйна, така и с руския анклав Калининград. След началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. полските власти нееднократно са съобщавали за навлизане на дронове и други въздушни обекти в или в близост до въздушното пространство на страната.

Редактор: Цветина Петкова