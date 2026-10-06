При всички положения може да кажем, че това е целенасочена атака, а не инцидент в Черно море. Това не е изолиран случай, тъй като през последните няколко дни имаше шест ударени кораба. Това заяви експертът по отбрана и основател на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов в ефира на „Пресечна точка” по NOVA по повод атаката с дронове срещу търговски кораби на 70 мили от българския бряг.

Той допълни, че това е още една ескалация на войната, която се приближава до нашите граници. Божилов обясни, че икономическата зона, където плавали ударените съдове, се използва с правата на открито море.

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„Рисковете в Черно море остават изключително големи – появяването на мини, заглушаване на GPS сигнали. Може да се види, че по нашите пристанища няма големи търговски кораби, заради рисковете за сигурността”, обясни експертът.

„Трябва да се разбере как точно са извършени тези атаки. Дроновете стават все по-точни и с по-голяма поразяваща сила. Важното е да се заеме много строга позиция за осъждане както на национално ниво, така и в рамките на ЕС и НАТО”, допълни той.

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В заключение Божилов каза, че трябва да се обединят всички възможни усилия, за да имаме система за противодействие на подобни атаки, а не да бъде за еднократно използване.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Никола Тунев