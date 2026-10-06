-
Политическите реакции за нападението на кораби край българския бряг
-
Великобритания заплашва да експулсира близо 30 израелски дипломати
-
Представят новия състав на Надзорния съвет на Българската банка за развитие
-
Тръмп: Изтеглихме бомбардировачите си от „Феърфорд” заради заплахи
-
Очаква се тази седмица да стане ясно името на новия изпълняващ функциите главен прокурор на България
-
Весела Чернева: Политическите дивиденти от връщането на останките на цар Самуил са водещи за България и Гърция
На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море
Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе на 7 октомври от 13 часа в президентската институция.
Темата на заседанието е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украйна.
Припомняме, че дронове атакуваха два търговски кораба край българския бряг. Атаката е извършена източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Провежда се мащабна спасителна операция. Единият кораб е потънал след сериозни структурни повреди. На борда на втория е избухнал пожар, а 18-членният му екипаж е евакуиран и спасен от български ферибот.
Службите се събраха извънредно на среща при премиера. Междувременно опозицията в парламента настоя президентът да свика КСНС.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни