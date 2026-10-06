Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе на 7 октомври от 13 часа в президентската институция.

Темата на заседанието е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украйна.

Припомняме, че дронове атакуваха два търговски кораба край българския бряг. Атаката е извършена източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Провежда се мащабна спасителна операция. Единият кораб е потънал след сериозни структурни повреди. На борда на втория е избухнал пожар, а 18-членният му екипаж е евакуиран и спасен от български ферибот.

Службите се събраха извънредно на среща при премиера . Междувременно опозицията в парламента настоя президентът да свика КСНС .

Редактор: Дарина Методиева