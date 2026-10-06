Премиерът Румен Радев свика среща с представители на институциите заради двата търговски кораба, поразени от дронове в Изключителната икономическа зона на България в Черно море. Преди началото на разговорите министър-председателят направи изявление.

По думите му първият атакуван плавателен съд, който е плавал под флага на Того, е потънал. Към момента няма информация за хората на борда му и екипажът продължава да бъде в неизвестност.

По време на инцидента в района се е намирал плаващият под български флаг ро-ро кораб DIOSCURIA. Екипажът му е видял взрива на първия плавателен съд и веднага се е отправил към мястото.

При пристигането обаче моряците са открили обърната лодка, три обърнати плота и спасителни жилетки, но не и хора. „Засега няма открити хора от първия кораб. Екипажът е в неизвестност“, съобщи Радев. Спасителната операция и издирването продължават. По думите му в операцията се включват най-бързите средства, с които разполагат Военновъздушните и Военноморските сили.

Вторият атакуван кораб също е получил поражения, като на борда му е избухнал пожар. Неговият екипаж обаче е успял да се евакуира.

Българският кораб DIOSCURIA е достигнал и до него и се е включил в спасяването на моряците. Двама души от екипажа са ранени. Единият е с изгаряния, а другият е получил травма на главата. Те са били поети от бързоходен плавателен съд на Военноморските сили и се транспортират към пристанище Варна.

По думите на премиера медицинските екипи на ВМС във Варна са мобилизирани и имат готовност незабавно да окажат необходимата помощ на пострадалите.

Останалите 16 членове на екипажа се транспортират с граничен патрулен катер. Общо на борда на втория кораб са се намирали 18 души - 11 турски и 7 индийски граждани. „Можем да кажем, че хората са спасени“, посочи министър-председателят

Премиерът определи случилото се като грубо нарушение на международното право. „Абсолютно недопустима атака в българската Изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право“, заяви Радев.

Според него подобни нападения създават все по-сериозни рискове за корабоплаването в Черно море. Те водят и до увеличаване на застрахователните разходи и допълнително затрудняват морския транспорт.

По информация на българските власти вторият атакуван кораб е превозвал пшеница и се е движел на юг. Потъналият плавателен съд е бил с курс на север, но към момента няма информация какъв товар е превозвал.

„Войната разширява пространствения си обхват“

Радев свърза инцидента с продължаващото разрастване на военните действия и предупреди за опасността конфликтът да обхване все по-голяма територия. „Както вече заявих отдавна за тази война – ако не ѝ се сложи край навреме, тя ще продължи да разширява своя пространствен обхват и да повишава риска дори от глобален конфликт“, заяви премиерът.

По думите му войната се ожесточава, а правилата на международното право все по-често се нарушават. „Атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо“, подчерта той.

България следи и дрейфуващ кораб

Премиерът съобщи и за друг рисков плавателен съд в Черно море, който българските власти наблюдават. Става въпрос за кораб, ударен още през август, който в момента дрейфува без екипаж и с отказала система за управление. Преди два дни той е бил облетян от българските Военновъздушни сили.

Властите следят движението му и дали има опасност корабът да навлезе в българските териториални води или да се насочи към брега. „Ако продължи по някакъв начин да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме“, заяви Радев.

В готовност са Морска администрация, Военновъздушните сили и Силите за специални операции.

„Няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфуващи кораби“, категоричен беше министър-председателят.

Следи се и за евентуално замърсяване

Паралелно със спасителната операция се извършва разузнаване за евентуални разливи и замърсяване на морската среда вследствие на атаките и потъването на единия кораб. Радев подчерта, че основен приоритет за България в момента остава спасяването на човешки живот.

Като държава, отговорна за търсенето и спасяването в съответния район, България е длъжна да провежда аварийно-спасителни операции независимо от националността на хората, които се намират на борда на бедстващите плавателни съдове.

Операцията се ръководи от Морския спасителен координационен център във Варна и продължава и в момента.

В срещата, свикана от премиера, участват представители на министерствата на отбраната, вътрешните работи, транспорта, околната среда и водите, президентската институция и службите за сигурност.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че двамата ранени моряци от втория атакуван кораб вече са поети от военен катер и се транспортират към Варна. Плавателният съд се намира на около 13 морски мили от брега.

Очаква се пострадалите да бъдат поети от медицински екипи на Военномедицинска академия във Варна. Единият от тях е с изгаряния, а другият е с травма на главата.

Паралелно с това два хеликоптера от авиобаза Крумово се насочват към формированието на Военноморските сили. Целта е на борда им да бъдат качени спасители, които при необходимост да бъдат изпратени навътре в морето.

В операцията се включва и самолет Су-25, който трябва да извърши въздушно разузнаване над района. По думите на военния министър характеристиките на самолета позволяват той да лети с по-ниска скорост, което ще даде възможност морската акватория да бъде подробно обследвана в търсене на оцелели.

„Ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първия кораб“, заяви Стоянов. Метеорологичните условия в района позволяват провеждането на мащабна операция по издирване.

Припомняме, че по предварителна информация това е първата атака срещу търговски плавателни съдове в Изключителната икономическа зона на България. След ударите източно от нос Свети Атанас и град Бяла започна мащабна спасителна операция. Информацията за атаката беше потвърдена неофициално за NOVA.

По предварителни данни поразени са два търговски кораба - ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, който е под флага на Палау.

ALFA WATAN е получил критични структурни повреди и е потънал източно от българското крайбрежие. Към момента няма официална информация за съдбата на екипажа му.

След удара по ABLE на борда е избухнал пожар. Всички 18 души от екипажа са били успешно евакуирани.

Ключова роля в спасителната операция има плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA. Той е бил пренасочен към мястото, за да окаже помощ на бедстващите моряци. Евакуираните от ABLE са качени на борда му. Сред тях има ранени, на които е оказана първа помощ. Координира се последващата им медицинска евакуация към лечебни заведения на брега. Заради ситуацията президентът Илияна Йотова промени програмата си. Отменено беше планираното ѝ за днес посещение във Велико Търново за представяне на резултатите от археологическите проучвания и реставрацията на хълма Трапезица.