Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла след атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Това е първото нападение срещу плавателни съдове в Изключителната икономическа зона на България. Информацията беше потвърдена неофициално за NOVA.

В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот. Корабът е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващи моряци, пише Maritime.bg .

По предварителни данни мишена на атаките са станали два търговски кораба - ALFA WATAN (IMO: 7510884), плаващ под флага на Того, и ABLE (IMO: 9001136), плаващ под флага на Палау.

Два кораба са атакувани край България https://t.co/hSVMKWwUmV — Maritime.bg (@MaritimeBul) October 6, 2026

ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Все още няма официална информация за съдбата на екипажа.

На борда на моторния кораб ABLE (IMO: 9001136) е избухнал пожар вследствие. Целият 18-членен екипаж е бил успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA.

Сред спасените има ранени, на които е оказана първа помощ директно на борда на DIOSCURIA. Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъшната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност.

Информацията бе потвърдена и от Министерството на вътрешните работи на Румъния. По техни данни има двама загинали, а 11 членове на екипажа са спасени. Ранените са транспортирани за оказване на спешна медицинска помощ. Кораби на румънската брегова охрана и хеликоптер на Главния инспекторат по авиация извършват необходимите действия по издирване и спасяване.

Във връзка със случая министър-председателят на България Румен Радев свиква среща с представители на институциите. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност.

Премиерът Румен Радев ще направи изявление за медиите в началото на срещата в 11:15 часа.

Във връзка с поразените от дронове два кораба Илияна Йотова променя програмата си, като се отменя посещението ѝ във Велико Търново за представянето на резултатите от археологическите проучвания и реставрация на хълма Трапезица в 11:00 часа днес. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Очаквайте подробности!