Политическите лидери излязоха с коментари по повод атаката с дронове срещу два кораба край бреговете на България. При нападението единият плавателен съд потъна, а наш ферибот спаси екипажа на другия кораб.

От „Демократична България“ настояха президентът Илияна Йотова да свика КСНС по казуса.

„През юли ние от „Демократична България“ поискахме свикването на Консултативния съвет за национална сигурност заради нарастващите рискове в Черноморския регион. Тогава госпожа Йотова отказа. Днес вече имаме конкретен инцидент — търговски кораби бяха ударени в изключителната икономическа зона на България. Самата госпожа Йотова пред ООН заяви, че войната вече излиза извън териториалните води на воюващите страни в Черно море. И въпреки това девет месеца по-късно Консултативният съвет все още не е свикан“, заяви Ивайло Мирчев от Народното събрание.

„Тук вече не говорим за политическо желание, а за отговорност и спазване на закона. За тези девет месеца трябваше да бъдат проведени три заседания на Консултативния съвет за национална сигурност. Затова въпросът ми към госпожа Йотова е прост „Сега, след като войната и последствията от нея вече се приближават непосредствено до България, готова ли е най-сетне да свика Консултативния съвет?“, добави депутатът.

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По думите му „вече не говорим за война на 300 км нас, а за инциденти в непосредствена близост до българската икономическа зона и за реален риск за сигурността на страната".

„И когато в такава ситуация президентът отказва да свика органа, който трябва да обсъжда именно тези рискове, това неизбежно поставя въпроса дали госпожа Йотова е способна да изпълнява отговорностите си. За съжаление, до този момент отговорът изглежда все по-ясен“, каза още Мирчев.

Коментар направи и председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Восилев.

„Към момента няма допълнителна информация. Знаем единствено, че корабите най-вероятно са извършвали редовни търговски плавания към Румъния. При такава ситуация е нормално да очакваме българските териториални води да бъдат защитени. А ако не са били защитени, най-малкото трябва да разберем защо. За съжаление, към момента няма достатъчно ясна реакция от българските институции“, заяви той.

„Нямаме свикан Консултативен съвет за национална сигурност, няма ясна реакция от Президентството. В същото време знаем, че началникът на отбраната вече подаде оставка заради несъгласие с политическото ръководство. И въпреки увеличения бюджет за българската армия, към момента очевидно не разполагаме с необходимата защита за гражданите. България има нужда от президент, който реално да изпълнява функциите си на върховен главнокомандващ“, допълни Василев.

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„Моето очакване е, че госпожа Йотова отново няма да свика КСНС, и затова няма смисъл просто да я призоваваме. Въпросът е защо, когато има реален риск за националната сигурност, не се събира цялата необходима информация на едно място. Различните политически сили имат свои контакти и информация по линия на европейските си семейства и партньори. Всичко това трябва да бъде събрано, обсъдено и на тази база да се вземат решения, които реално защитават хората“, каза още депутатът.

Редактор: Габриела Павлова