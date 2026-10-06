Министър-председателят Румен Радев свиква среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност.

Премиерът Румен Радев ще направи изявление за медиите в началото на срещата в 11:15 часа.

Редактор: Габриела Павлова