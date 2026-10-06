Дронове атакуваха два търговски кораба на 70 морски мили от българския морски бряг. Атаката е станала източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Провежда се мащабна спасителна операция, а службите се събраха извънредно на среща при премиера.

Единият кораб потънал след сериозни структурни повреди. На борда на втория избухнал пожар, а 18-членният му екипаж е евакуиран и спасен от български ферибот.

Два кораба са атакувани край България https://t.co/hSVMKWwUmV — Maritime.bg (@MaritimeBul) October 6, 2026

Единият от членовете на екипажа - индийски гражданин, е с тежки изгаряния и е транспортиран до Военноморската болница. Там е настанен за лечение в Клиниката по изгаряния. По информация на началника на лечебното заведение полк. проф. д-р Ивайло Въжаров състоянието му е тежко и за него се полагат необходимите високоспециализирани медицински грижи. Лекуващият екип към момента не се ангажира с прогноза за развитието на състоянието му, като подчертава, че пациентът ще продължи да получава необходимото медицинско лечение и наблюдение.

Другият пострадал член на екипажа е капитанът на кораба - турски гражданин. Той е с травми по главата, гърдите и левия крак. Бил е прегледан и му е оказана необходимата медицинска помощ в МБАЛ „Св. Анна“ – Варна, след което е освободен за домашно наблюдение. Останалите 16 моряци са предвижват с катер на „Гранична полиция".

„По непотвърдени данни има спасителни жилетки около кораба, но хора не са забелязани. Акцията по издирването тече и в момента, но за съжаление е без резултат. В непосредствена близост до ударения кораб имало български. Членовете му помогнали за спасяването на екипажа. Корабът, който не е потънал, превозвал зърно. Лошата новина е, че не знаем какъв е бил товарът на другият кораб, който и към момента се опитваме да установим”, заяви областният управител на Варна Марио Смърков.

Областният управител подчерта, че институциите във Варна продължават да координират действията си във връзка с инцидента и оказването на необходимата помощ на пострадалите моряци.

Снимка: Ивомира Пехливанова, NOVA

До момента се знае, че Българската морска администрация е подала сигнал на 112 около 03.00 ч., че има проблем на борда на два товарни кораба. Единият плавал под флага но Того, а другият - на Палау.

Снимка: Ивомира Пехливанова, NOVA

Спасителният кораб е изпратен от военноморската база „Атия” край Бургас след нападението с дронове край българския бряг. При нужда от базата имат готовност да изпратят още един спомагателен кораб за спасителна акция. Към този момент катер на „Гранична полиция” продължава да обследва акваторията на териториалните ни води.

Снимка: Ивомира Пехливанова, NOVA

Сред рибарите паника няма, макар някои от тях да са акостирали превантивно от съображения за сигурност. „Нормално е да има страх след такива нападения, близко до нашата територия. Рано сутринта излязохме в морето, но повече няма. Както е станало в района на Бяла, така може и тук при нас”, заяви Георги Димов.

„Корабите минават много далеч от нашето крайбрежие”, смята Станко Гърненков.

По-рано премиерът Румен Радев свика среща с представители на институциите заради двата търговски кораба , поразени от дронове в Изключителната икономическа зона на България в Черно море. Преди началото на разговорите министър-председателят направи изявление.

Той определи случилото се като грубо нарушение на международното право. „Абсолютно недопустима атака в българската Изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право“, заяви Радев.

Според него подобни нападения създават все по-сериозни рискове за корабоплаването в Черно море. Те водят и до увеличаване на застрахователните разходи и допълнително затрудняват морския транспорт. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че са включени в действие абсолютно всички сили. В търсенето на оцелели е включен и Самолет Су-25.

Междувременно започва извънредна проверка на морските води по българското Черноморие след атаките с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на страната. Тя е разпоредена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и се извършва от Басейнова дирекция „Черноморски район“ във Варна, съобщиха от екоминистерството. Екипи ще вземат проби от морската вода в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Целта е да бъде установено дали след инцидента има замърсяване и какво е актуалното състояние на водите.

Политическите лидери излязоха с коментари по повод атаката с дронове . От „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната" отправиха критика към Илияна Йотова за това, че не е свикала КСНС по-рано.

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Репортер: Елена Танева