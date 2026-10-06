Учителите имат нужда от повече конкретни инструменти за работа по гражданско образование. Това показва проучване сред близо 590 преподаватели. Над 70% от тях посочват, че имат нужда от готови ресурси и идеи, с които да включват темата в часовете по различни предмети.

„Гражданското образование не е само познаване на институциите. Важно е учениците да се научат да мислят критично, да разбират различните гледни точки и да участват активно в обществото“, коментира старши специалистът „Управление на проекти“ в „Заедно в час“ Юлия Мишкова в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

По думите ѝ подготовката трябва да започва много по-рано, а не едва в 11. и 12. клас, когато гражданското образование се изучава като отделен предмет.

Може ли изкуственият интелект да замени критичното мислене на учениците

Според учителя по история Иван Шопов класната стая може да бъде място, в което децата да се учат да водят дебат, да приемат различни мнения и да търсят общи решения. Сред подходите са ролеви игри, дискусии и практически ситуации.

„Гражданското образование започва още от първи клас, независимо дали го осъзнаваме“, посочи Мишкова. Тя допълни, че основните пречки пред учителите са натоварените учебни програми и липсата на време.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева