В Русе бе разкрита паралелка по специалност Безпилотни летателни апарати. От тази година първите ученици вече придобиват умения, към които интересът от страна на бизнеса в България е огромен.И в модерното земеделие, и в полицията, и в геодезията се усеща критичен недостиг на кадри. Какви умения ще придобият учениците и как виждат професионалната си реализация?

Учениците по специалността се обучават в Професионалната гимназия по транспорт „Кирил Старцев“-Русе. Още с един от първите си уроци те се запознаха с индустриалните дронове, предоставени от партньорите на училището. В продължение на пет години учениците, които тази година са само момчета, ще съчетават теорията с практика. Партньори на гимназията по транспорт в дуалното обучение са Русенският университет и военният комплекс "Дунарит", които им показаха едни от най-съвременните си летателни апарати.

Полина Атанасова е преподавател в гимназията. Тя разка: "Нашата цел е с все по-развиващите се технологии да научим децата как да се справят не само с безопасното управление, а и с техническото обслужване, ремонт, откриване на неизправности в безпилотните летателни апарати".

Наред с най-интересната част от обучението - управлението на дрон, учениците ще научат и устройството на безпилотните апарати, както и правилата за безопасност при летене.



Директорът на военния завод Петър Петров от своя страна каза, че трябва да има регулация за използването на дронове, за да не се стигне до ситуация, в която всеки може да прави това напълно свободно и без ограничения.



В ерата на високите технологии от училището преценили, че тази специалност има висок потенциал и обучените кадри ще бъдат търсени специалисти на пазара на труда. Атанасова каза, че се отварят все повече възможности за професионална реализация с безпилотните летателни апарати. "Дронове се използват за аварийни спасителни операции, в планините, също така при пътно-транспортни произшествия, в индустрията, инфраструктурата, геодезията", допълни учителят. А Петров подчерта, че децата трябва да имат възможност и да практикуват. За учениците тази специалност е бъдещето на България и затова са се насочили към нея.

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