Недоволство в Университета за национално и световно стопанство заради уволнението на двама преподаватели експерти по наказателно право.

Всичко започва с конкурс за две академични длъжности „доцент“. Двамата преподаватели д-р Пресиан Марков и д-р Петя Митрева впоследствие са дисциплинарно уволнени заради твърдения за нарушения, свързани с конкурса от есента на 2022 година.

Тогава двамата печелят конкурса, но по-късно Върховният административен съд отменя избора им. От този момент двете страни имат различни версии за случилото се. Ректорът твърди, че уволненията са заради нарушения и съмнения около научните публикации на двамата преподаватели. Те обаче отхвърлят обвиненията и настояват, че нарушенията са допуснати от самия университет, а не от тях.



В подкрепа на двамата преподаватели застават и техни колеги от други катедри на университета. А докато спорът продължава, остава въпросът кой ще води задължителните занятия по наказателно право и ще успее ли университетът да гарантира нормалното обучение на студентите.

Д-р Марков каза, че в заповедите за уволнение се твърди, че към началото на конкурса – 13 октомври 2022 г., те не са имали публикувани научни трудове, с които да участват в процедурата. Но в Националната библиотека е отбелязано, че техни книги са били депозирани там. Документът е предоставен на ректора, но е пренебрегнат. Преподавателят обясни, че уволнение по такъв ред може да има, само когато Комисията по академична етика към Министерството на образованието се е произнесла, че има нарушение – а именно недостоверност на предоставените научни данни. Той отбеляза, че МОН е потвърдило, че трудовете са били издадени и нарушение няма. Въпреки това те са уволнени, при това 4 години по-късно.

Д-р Митрева смята, че целта на уволнението е да бъдат отстранени от конкурсната процедура, така че да остане само един кандидат, както се случва в момента. Тя посочи, че в заповедите за уволнение пише, че преподавателите са предоставили само карти към комисиите, но към тях не е имало доказателства за научни публикации. Въпросните карти обаче са разглеждани от няколко колективни органа. Тя също така отбеляза, че съдът не твърди, че има нарушение.

Доц. Д-р Мирослав Димитров, който е декан на Юридическия факултет към УНСС, заяви, че твърдо застава зад колегите си и смята, че това е единна факултетна позиция. Веднага след заповедите за уволнение той свикал съвет, на който била изготвена позиция, която се фокусира точно върху този проблем. Тя била подкрепена единодушно.

Проф. Даниела Фесчеян, която е председател на Контролния съвет към УНСС, заяви, че цялата катедра по Счетоводство и анализ подкрепя уволнените преподаватели. Тя определи решението като несправедливо. Тя беше категорична, че този проблем се превръща в проблем на целия университет, защото има отношение към акредитацията и провеждането на часовете.

Студенти споделят, че учебният процес се провежда изключително трудно. Те са категорични, че не са били агитирани, за да се включат в подкрепата на своите преподаватели.

От своя страна ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров заявява, че е спазил всички законови процедури. Той посочва, че предстои назначаването на ново научно жури. Категоричен е, че университетът трябва да спазва закона и да прилага принципа на нулева толерантност към нарушенията.

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