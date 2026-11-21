Сдружение на частните образователни институции в България поставя началото на нов етап в развитието на сектора у нас. Основната му цел е да обедини усилията на частните образователни институции и да създаде по-силна платформа за защита на правата на децата.

„Искаме да създадем общност, в която да обучаваме нашите учители и родители, която да излезе извън рамките на частното образование и да обхване образователната система в България, а освен това да я изведем и извън страната“, заяви председателят на сдружението Татяна Райкова.

Сред основните инициативи на сдружението е каузата „Всяко дете има право“, посветена на правата на децата. Идеята е организацията да насърчава партньорството и обмена на опит между образователните институции. „Всички училища имат равни права. Наистина желаем да бъдем партньори, да споделяме опит, знания и възможности с всички образователни институции“, посочи директорът и собственик на частно училище „Елин Пелин“ в Стара Загора Катя Русева.