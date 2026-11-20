Полицията в няколко американски града отправи предупреждения към почитателите на Grand Theft Auto 6 да не пренасят действията от видеоиграта в реалния живот. Властите напомниха, че кражбите на автомобили, уличните гонки и нападенията с оръжие остават престъпления, независимо от популярността на новото заглавие, съобщава "Би Би Си".

„Играйте играта. Не си навличайте неприятности“, написаха от полицейското управление в Атланта в социалните мрежи. Властите в Денвър също публикуваха предупреждение, че бягството от полицията продължава да бъде незаконно.

В деня на премиерата полицейското управление в Сан Хуан, щата Тексас, публикува видео с посланието: „Знаем, че сте развълнувани, и знаем, че чакате от дълго време, но каквото се случва в GTA 6, си остава в GTA 6“.

Подобно предупреждение отправиха и от шерифската служба на окръг Пима в Аризона. „Законите в реалния живот нямат кодове за измама, допълнителни животи или възможност за рестартиране на мисията“, написаха от службата във Facebook.

GTA 6 е шестата основна част от поредицата Grand Theft Auto на Rockstar Games. Играта предлага на потребителите възможност да участват във виртуални престъпления - от кражби на автомобили и продажба на наркотици до въоръжени нападения. Действието се развива в измисления Вайс Сити - вдъхновен от Маями, в щата Леонида, реплика на Флорида.

Премиерата на новото заглавие сложи край на 13-годишното прекъсване между основните игри от поредицата. Продажбите само през първия ден са надхвърлили 2,36 млрд. долара.

Американската психологическа асоциация посочва, че насилието е сложен социален проблем с множество възможни причини. В резолюция от 2020 г. организацията заявява, че приписването му единствено на видеоигрите не е научно обосновано.

Същевременно APA отбелязва наличието на връзка между игрите с насилствено съдържание и повишеното агресивно поведение, както и понижената морална преценка.