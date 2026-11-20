Парламентът гласува своите представители в новия Висш съдебен съвет. Сформира ли се нова „сглобка” или това е началото на съдебна реформа? Темата коментира политологът доц. Татяна Буруджиева в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Според нея съмненията за нова политическа конфигурация се подхранват от липсата на ясна позиция и конкретни действия от страна на „Прогресивна България” по отношение на съдебната реформа. „Мненията за „сглобка” идват не само от заявленията на отделни политически лидери, а по-скоро от онова, което всъщност не направиха от „Прогресивна България”. Не стана ясно каква ще бъде тяхната съдебна реформа. Това е едно от нещата, които дори в предизборната кампания беше просто декларирано. Така си остава до ден днешен”, коментира доц. Буруджиева.

По думите ѝ дебатът около ВСС е останал на нивото на смяната на конкретни личности, вместо да се насочи към необходимите структурни и институционални промени. „Остава отново да си пожелаем и да чакаме да видим ще има ли реформа или не. Съдебната система определено се нуждае от реформа. Тук мисля, че няма огромно разногласие между политици и общество”, заяви политологът.

Доц. Буруджиева коментира и перспективите пред опозицията и обърна внимание на политическата стратегия на „Продължаваме Промяната” и „Демократична България”. Според нея действията на двете формации често изглеждат в противоречие с амбицията им да бъдат водещата и незаобиколима политическа сила в дясното пространство. „Възможно е, защото ние виждаме, че ПП и ДБ следват една изключително странна политическа стратегия. Ако стратегията им е да станат неизбежната, незаобиколима и най-важна политическа сила вдясно, тактиката им през цялото време е така измислена и реализирана, че да попречи на изпълнението на стратегическата цел”, посочи тя.

По думите ѝ политиците не бива да оставят обществото да гадае и да създава различни версии за случващото се. „Няма нужда да остават хората да гадаят, няма нужда да предизвикват изброяването на теории на конспирациите. В този смисъл при такива теми винаги е препоръчително бързо да затвориш темата, а най-бързото затваряне на темата е да кажеш защо”, смята политологът.

Целия разговор гледайте във видеото.