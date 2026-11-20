Тристранната среща между американския президент Доналд Тръмп, руския държавен глава Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин в Шънджън може да се разглежда като начало на по-продължителен геополитически процес. Тя легитимира многополюсния световен ред и върна Путин на международната дипломатическа сцена. Това коментира бившият генерален консул на България в Лос Анджелис Веселин Вълчев в ефира на "Денят на живо с Наделина Анева".

По думите му срещата е първата тристранна среща на подобно равнище, на която се обсъжда бъдещето на глобалния геополитически ред. Според дипломата това събитие е дало дипломатически дивиденти на руския президент, благодарение на които той е застанал сред трите велики сили в света.

„Ако погледнем този триъгълник, аз си мисля, че колкото повече единият връх се извисява, толкова повече другите два стават по-близки. Имам чувството, че се появява една трета формула, може би Ситин - Си Дзинпин и Путин, в която двете сили, Китай и Руската федерация, образуват един дипломатически щит“, коментира бившият генерален консул.

Той предупреди и за опасността от т.нар. капан на Тукидид - ситуация, при която възходът на една сила и отслабването на друга могат да доведат до сериозно геополитическо противопоставяне. Според него Китай вече се утвърждава като централен глобален играч, а ролята му като домакин на срещата допълнително затвърждава тази позиция.

Вълчев коментира и вътрешнополитическия натиск върху американския президент след междинните избори в САЩ. Според него срещата в Шънджън и декларацията за мир могат да задълбочат разделението в американската политика. „Той наистина отиде в Шънджън, обаче първо изпрати своя зет и Уиткоф в Берлин. След това, когато приключи срещата на тримата, в самолета той се обади на европейските лидери от „Коалицията на желаещите“. Брифирал ги е за какво са си говорили с Путин и с китайците“, посочи Вълчев.

Според Вълчев декларацията за мир, обсъждана на срещата в Шънджън, е подготвяна дълго преди провеждането ѝ. По думите му всяка формулировка е била внимателно съгласувана между участниците и отразява интересите на отделните държави.

Той определи и срещата в Берлин като особено важна за европейската дипломация. „Преди две години Европа каза: никакви разговори с Руската федерация, никакви разговори с Путин, те ще бъдат изолирани. Постепенно извървяха този път, така че вече всеки един, включително и канцлерът Мерц, казва: да, необходимо е и трябва по-често да говорим с Руската федерация, съответно с Путин, за да намерим компромиси как да завърши тази война в Украйна“, коментира бившият генерален консул в Лос Анджелис.

Дипломатът обърна внимание на увеличаването на американското военно присъствие в Близкия изток по време на пътуването на Тръмп към Китай. Според него струпването на военни сили и пристигането на самолетоносачи показват, че дипломатическите усилия се водят на фона на военен натиск.

Вълчев добави, че според него евентуалните действия на САЩ срещу Иран може да бъдат отложени за 2027 г. Той свърза това с предстоящото гласуване на бюджета на Пентагона на 11 декември. По думите му евентуално спиране на финансирането би засегнало средствата за боеприпаси, ракети и американските войски в Близкия изток. Дипломатът обаче очаква натискът върху Тръмп да се засили още повече и след встъпването в длъжност на новия Конгрес на 3 януари.

Целия разговор гледайте във видеото.