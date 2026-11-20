Черният петък отдавна вече не се ограничава до един ден, а се превръща в цял месец на намаления. Търговците започват подготовката си месеци по-рано, а промоциите тази година се очаква да бъдат дори по-големи от миналогодишните. Това коментира в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS заместник-председателят на Българската ритейл асоциация Аксиния Баева.

По думите ѝ периодът на намаленията е сред най-важните за бизнеса, като може да формира между 20 и 25% от годишните продажби на една компания. Затова търговците планират предварително количествата стоки, логистиката и екипите, които ще обработват поръчките.

Според нея потребителите разполагат с различни начини да проверят дали обявените отстъпки са реални. Един от тях е да следят най-ниската цена на продукта през последните 30 дни, която търговците са задължени да посочват при обявяване на намаление. Друга възможност е сравняването на цените в български и европейски онлайн магазини.

Сред най-сериозните рискове по време на големите намаления са фалшивите сайтове, които примамват потребителите с нереално ниски цени. Баева предупреди за така наречените сайтове фантоми, които имитират легитимни търговци и предлагат отстъпки, достигащи 90%.

Целия разговор гледайте във видеото.