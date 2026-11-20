Два търговски кораба, поразени в българската изключителна икономическа зона в Черно море, продължават да дрейфуват югоизточно от нос Калиакра. Междувременно останките от трети плавателен съд са потънали край северното ни Черноморие.

Става дума за газовоза GAS HUSKY (IMO 9507764) и кораба за генерални товари BETUL 8 (IMO 8817198). И двата плавателни съда все още са на повърхността.

Местоположението им е установено от Военновъздушните и Военноморските сили на България. Издадени са нови навигационни предупреждения, с които преминаващите в района кораби се уведомяват за позициите на двата плавателни съда. Данни за местонахождението им са подадени и от други търговски кораби, преминали през района.

Междувременно носовата част на 119-метровия моторен кораб KHORYV е потънала окончателно в района между Тюленово и нос Шабла.

В продължение на няколко седмици останките от плавателния съд се виждаха над водната повърхност край най-източната точка на страната. Вече няма опасност за корабоплаването в региона им.

При обследване на района на 19 ноември кораби от състава на Военноморските сили са установили, че над потъналите останки има около 50 метра воден стълб.

Наблюдението на двата дрейфуващи кораба край Калиакра продължава. Позициите им са включени в навигационните предупреждения за безопасността на морския трафик.