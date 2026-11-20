Снимка: БТА
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Кипър се очаква да стане част от Шенгенското пространство на 1 юли 2027 година. Това обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис след двустранна срещу в Никозия.
Любопитното е, че островната държава е член на Европейския съюз от 2004 година – 3 години преди България, но все още не е в зоната за свободно пътуване.
Основната пречка е разделението на острова от 1974 година и трудностите с контрола по т.нар. „зелена линия” между гръцката и турската част.
Европейската комисия подкрепя присъединяването, но предстои да бъдат решени редица технически въпроси. Целта на Атина е присъединяването на Кипър към Шенген да съвпадне с началото на гръцкото председателство на ЕС, което започва на 1 юли догодина.
Редактор: Ина Григорова